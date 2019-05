Der Superstar ist der grosse Favorit der am Donnerstag beginnenden US PGA Championship in Bethpage.

Legende: Schaffte ein unglaubliches Comeback Tiger Woods. imago images

Tiger Woods ist nach zahlreichen Skandalen nun wieder der wohl beste Golfer der Welt. Der Sieg am US Masters im Mai darf als eine Sensation im Weltsport angesehen werden, denn vom 14. bis zum 15. grossen Sieg des Superstars waren fast 11 Jahre vergangen.

Die Golfwelt fragt sich, ob Tiger Woods noch einmal über eine lange Zeit wird dominieren können. In Bethpage darauf angesprochen, sagte er: «Ob ich wieder dominieren kann oder nicht, wird man sehen müssen. Ich muss mir einfach die besten Möglichkeiten geben, um die Turniere zu gewinnen.»

Bereit für Bethpage

Für diese Woche, sagte er, sei er «ausgeruht und bereit». In den 4 Wochen zwischen dem US Masters und der US PGA Championship hat er keinen Wettkampf bestritten. Der erste Abschlag in Bethpage Black wird also der erste Wettkampfschlag nach dem Siegesputt in Augusta sein.

Anders als im Tennis sind Prognosen im Golfsport schwierig zu stellen. Es gibt einfach zu viele starke Spieler, die in einer gute Woche jedes grosse Turnier gewinnen können. Es liessen sich 20, 30 Namen von möglichen Siegern aufzählen.