Am dritten Major-Turnier des Jahres schafft es Morgane Métraux auf den 36. Rang. Der Sieg geht an Minjee Lee.

Legende: Holt ihr zweitbestes Resultat an einem Major Morgane Métraux. Imago Images/NurPhoto

Die Schweizer Golferin Morgane Métraux hat die Women's PGA Championship in Frisco im US-Bundesstaat Texas auf dem 36. Platz beendet. Nachdem die Waadtländerin am Freitag mit zwei 75er-Runden (jeweils 3 über Par) als 56. den Cut geschafft hatte, konnte sie sich am Wochenende steigern.

Métraux verbesserte sich dank einer 73er- sowie einer 75er-Runde in den letzten beiden Runden um 20 Ränge. Dennoch gelang es der 28-Jährigen auf dem Fields Ranch East Golf Course in sämtlichen Durchgängen nicht, eine Runde unter Par abzuschliessen. Bei Métraux standen am Ende 298 Schläge zu Buche.

Lee siegt überlegen

Die anderen gestarteten Schweizerinnen, Albane Valenzuela und Chiara Tamburlini, waren nach enttäuschenden Darbietungen am Donnerstag und Freitag bereits vor dem Wochenende ausgeschieden.

Der Sieg ging mit insgesamt 284 Schlägen an die Australierin Minjee Lee. Die 29-Jährige gewann mit drei Schlägen Vorsprung in Frisco ihren dritten Major-Titel. Sie verwies Auston Kim (USA) sowie die Thailänderin Chanette Wannasaen auf den geteilten zweiten Platz.