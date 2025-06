Legende: Noch dabei Morgane Métraux. Imago/Nur Photo

Das Schweizer Trio hat an der Women's PGA Championship in Frisco im US-Bundesstaat Texas in den ersten zwei Runden keine Stricke zerrissen. Immerhin schaffte Morgane Métraux mit zwei 75er-Runden (jeweils 3 über Par) auf dem geteilten 56. Platz den Cut.

Die Waadtländerin durfte sich in der 2. Runde über zwei Birdies freuen, ärgerlich war hingegen ein Double Bogey am 8. Loch.

Zwei Schweizerinnen out

Am Wochenende nicht mehr am Start sind Albane Valenzuela und Chiara Tamburlini. Die gebürtige New Yorkerin Valenzuela beendete ihre Runde wie schon am Vortag in 77 Schlägen (5 über Par). Den Cut verpasste sie um 3 Schläge.

Noch schlimmer erging es Tamburlini, der besten Schweizerin in der Weltrangliste. Die 25-Jährige kam nach 79 respektive 78 Schlägen (total 13 über Par) zurück ins Klubhaus.