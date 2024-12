Legende: Muss eine Zwangspause einlegen Scottie Scheffler. Getty Images/ Kevin C. Cox

Wie sein Management mitteilte, verletzte sich Scheffler am ersten Weihnachtstag an einem zerbrochenen Glas, als er das Abendessen vorbereitete. Kleine Splitter wurden ihm aus der Handfläche operiert, seine Teilnahme beim Turnier auf Hawaii (ab 2. Januar) sagte er ab.

Saisoneinstieg Mitte Januar geplant

Eine lange Pause will der Olympiasieger allerdings nicht einlegen. Scheffler plant seinen Saisoneinstieg in La Quinta (Kalifornien) am 16. Januar. «Ihm wurde gesagt, dass er in drei bis vier Wochen wieder bei hundert Prozent sein sollte», sagte sein Manager Blake Smith.

Traumjahr 2024

Hinter Scheffler liegt ein äusserst erfolgreiches Jahr. Als erster Spieler seit Tiger Woods 2007 gewann er 2024 sieben PGA-Turniere, darunter zum zweiten Mal nach 2022 das US Masters sowie das Saisonfinale und die Players Championships.

Neben Gold bei den Sommerspielen in Paris mit einem Platzrekord auf der Schlussrunde triumphierte er auch beim Einladungsturnier Hero World Challenge.