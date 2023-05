Nils Stump holt an der Judo-WM in Doha als erster Schweizer den Weltmeistertitel.

Legende: Hatte im Final die Oberhand Nils Stump (in weiss). Keystone / AP Photo/Hussein Sayed

Nils Stump hat sich an der Judo-WM in Doha sensationell zum Weltmeister gekürt. Der 26-Jährige gewann in der Kategorie bis 73 kg sämtliche fünf Kämpfe und holte als erster Schweizer überhaupt WM-Gold. Im Final setzte sich Stump gegen den Italiener Manuel Lombardo durch. Bislang standen die WM-Silbermedaillen von Sergei Aschwanden (2003) und Eric Born (1993) als grösste Schweizer Erfolge an Judo-Weltmeisterschaften.

In jüngster Vergangenheit hatte Stump sein Potenzial immer wieder angedeutet. Im Oktober 2022 triumphierte er beim Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi und gewann damit als erster Schweizer Judoka überhaupt einen Wettkampf auf dieser Stufe. Im Februar doppelte er in Tel Aviv nach, im März schaffte er es in Taschkent als 3. zum dritten Mal in Folge an einem Event dieser Grössenordnung auf das Podest.

Für Stump ist es die zweite Medaille an einem Grossanlass. An den Europameisterschaften in Lissabon holte er 2021 die Bronzemedaille. An den selben Titelkämpfen kürte sich übrigens Finalgegner Lombardo zum Europameister, damals aber in der Kategorie bis 66 kg.