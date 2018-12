Der Gewichtheber-Weltverband IWF gab bekannt, dass 5 Athleten, unter ihnen auch 2 Olympiasieger, vorläufig gesperrt werden. Bei allen wurden bei Nachtests von Proben der Olympischen Spiele 2012 im Urin anabole Substanzen gefunden.

Grosse Namen involviert

Betroffen sind auch der ukrainische Olympiasieger Alexej Torochti, der in London in der Klasse bis 105 Kilogramm Gold holte, sowie der Usbeke Ruslan Nurudinow, der 2012 Vierter wurde und 2016 in Rio de Janeiro siegte.

Suspendiert wurden zudem Valentin Hristow aus Aserbaidschan, in London Bronzemedaillengewinner in der Klasse bis 56 Kilogramm, der Weissrusse Michail Nowikow und die Armenierin Meline Dalusjan. Der Weltverband erklärte, das Internationale Olympische Komitee sei verantwortlich dafür, über allfällige Konsequenzen für die Athleten zu entscheiden.