In der zweiten Halbfinal-Partie standen sich der HC Kriens-Luzern und der BSV Bern gegenüber. Die Innerschweizer konnten die Partie mit einem knappen 31:29-Sieg für sich entscheiden und legen in der Serie mit 1:0 vor. Das zweite Spiel findet am Sonntag in Bern statt.