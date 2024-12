Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Heim-EM fordern die Schweizer Handballerinnen am Sonntag Dänemark.

Mit dem historischen ersten EM-Sieg am Freitag beim 28:25 gegen die Färöer Inseln haben die Schweizer Handballerinnen an der Heim-EM in Basel die Pflicht erfüllt. Im 2. Gruppenspiel am Sonntag wartet nun eine Mammutaufgabe auf das Team von Trainer Knut Ove Joa. Mit Dänemark trifft die Nati auf den Vize-Europameister und Olympia-Dritten.

Komplett andere Ausgangslage gegen Dänemark

«Dänemark ist ein Medaillenkandidat. Sie haben ein brutal breites Kader mit individuellen Klassespielerinnen», sagte Chantal Wick am Samstag im SRF-Interview. Dass die Schweizerinnen als klare Aussenseiterinnen in die Partie gehen, hat für die 30-Jährige auch positive Seiten: «Es ist eine ganz andere Ausgangslage als gegen die Färöer Inseln. Am Freitag sind wir mit grossem Druck ins Spiel. Am Sonntag haben wir nichts zu verlieren, wir können wirklich ‹All-In› gehen.»

01:47 Video Erst souverän, dann nervös: Schweizerinnen bezwingen die Färöer Aus Sport-Clip vom 29.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Mit dieser Atmosphäre im Rücken schaffen wir es vielleicht, sie zum Verzweifeln zu bringen.

Wick erhofft sich, dass sie und ihre Mitspielerinnen durch diese Ausgangslage etwas gelöster in die Partie steigen. Und vielleicht kann die Schweiz den Heimvorteil gar für eine Sensation nutzen. «An einem normalen Tag sind sie auf einem anderen Level als wir. Aber wer weiss, mit dieser Atmosphäre im Rücken schaffen wir es vielleicht, sie zum Verzweifeln zu bringen», so Wick.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das 2. Gruppenspiel der Schweizer Handballerinnen an der EM in Basel sehen Sie am Sonntag ab 17:50 Uhr auf SRF info und in der SRF Sport App.

Däninnen mit klarem Sieg zum Auftakt

Die Däninnen sind ebenfalls erfolgreich in die EM gestartet. Gegen Kroatien feierten sie einen 34:26-Erfolg. «Wir haben gesehen, wie sie gegen Kroatien gespielt haben. Das ist vielleicht auch ein guter Gradmesser für uns. Gegen die Kroatinnen haben wir an der letzten EM unentschieden gespielt», erklärte Wick.

Mit Blick auf die Qualifikation für die Hauptrunde, in die jeweils die ersten 2 Teams pro Gruppe einziehen, muss die Schweiz auch auf ihr Torverhältnis achten. Wick möchte aber nicht über Resultate sprechen. «Unser Trainer hat es richtig gesagt: Wenn man 2 Spiele gewinnt, muss man nicht mehr rechnen.»

04:34 Video Emmenegger: «Wir wollen sie so lange wie möglich ärgern» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 34 Sekunden.