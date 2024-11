Die Schweizer Handball-Nati muss sich im 2. EM-Quali-Spiel gegen Österreich mit einem 29:29 begnügen.

Der Ausgleich für die Gäste in der Schaffhauser BBC Arena fällt 3 Sekunden vor der Schlusssirene.

Damit weist Andy Schmids Team nach 2 Spielen 1 Punkt auf, im März folgen die Spiele gegen den 3. Gruppengegner Türkei.

Nur wenige Sekunden fehlten am Ende für einen Schweizer Sieg in diesem so wichtigen Gruppenspiel in der EM-Qualifikation gegen Österreich. Eine letzte Parade von Goalie Nikola Portner hätte es gebraucht und dem Team von Trainer Andy Schmid wäre eine Reaktion auf die klare Niederlage gegen Deutschland am Donnerstag geglückt. Doch es kam anders: Janko Bozovic glich in Minute 59:57 zum 29:29 aus.

Nur 17 Sekunden zuvor waren die Schweizer in Führung gegangen. Bundesliga-Legionär Samuel Zehnder verwandelte einen Siebenmeter, sein 3. Tor in dieser Partie. Eines, das kurz für Jubelstürme sorgte, aber am Ende gegen hartnäckige Österreicher nicht reichen sollte.

Schliessen 00:38 Video Zehnder verwandelt Siebenmeter, dann fällt noch der Ausgleich Aus Sport-Clip vom 10.11.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 02:22 Video Nati-Trainer Schmid: «Es ist ein Punkt zu wenig» Aus Sport-Clip vom 10.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

Schweizer stark verbessert

Das Positive aus Schweizer Sicht nach dem Spiel: Sie zeigten sich 3 Tage nach dem 26:35 gegen Deutschland in Schaffhausen stark verbessert. Allerdings liessen sie gerade im Abschluss teils die Konsequenz vermissen. Das ermöglichte es den Österreichern, immer wieder den Anschluss zu finden. In der 2. Halbzeit lagen die Schweizer bis zum 28:26 kurz vor Schluss nie mit mehr als 2 Toren Differenz in Führung.

Die EM-Quali-Gruppe mit der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen 2. Spieltag: Schweiz – Österreich 29:29

Türkei – Deutschland 29:36 Tabelle: Deutschland, 4 Punkte Österreich, 3 Punkte Schweiz, 1 Punkt Türkei, 0 Punkte

Das Nachbarduell war von viel Kampf und einigen Emotionen geprägt. Auf Seiten der Schweizer wurden gleich 3 Akteure des Feldes verwiesen, darunter mit Joël Willecke (beim Stand von 20:20) und Lukas Laube (bei 24:23) die beiden Kreisläufer. Kurz nach seinem 28:26 musste ausserdem auch Gino Steenaerts zuschauen. Trainer Schmid war so zum Improvisieren gezwungen.

00:37 Video Portner pariert und im Gegenzug trifft Steenaerts Aus Sport-Clip vom 10.11.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

In der Tabelle liegt die Schweiz nach dem Unentschieden hinter Deutschland und Österreich auf Platz 3. Für die Endrunde vom 13. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen qualifizieren sich die ersten beiden Mannschaften aller 8 Vierergruppen sowie die 4 besten drittplatzierten Teams.

So geht es weiter

Für die SHV-Auswahl geht es in der EM-Qualifikation im März mit einem Auswärts- und Heimspiel gegen die Türkei weiter. Davor steht im Januar aber noch die WM-Teilnahme in Dänemark im Fokus.