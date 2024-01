Die Schweizer Handball-Nati verliert das letzte EM-Gruppenspiel gegen Nordmazedonien mit 27:29.

Damit ist die Europameisterschaft in Deutschland für die Schweiz bereits nach der Vorrunde vorbei.

Andy Schmid trifft insgesamt 12 Mal und ist damit neuer Rekordtorschütze der Schweizer Nati.

Plötzlich schien der Sieg für die Schweiz gegen Nordmazedonien wieder greifbar. Knapp 6 Minuten vor Spielende war es der überragende Andy Schmid, der die Schweiz mit 25:24 und damit erstmals seit dem 5:4 wieder in Führung schoss. Dazwischen hatten die Schweizer mit bis zu 5 Toren in Rückstand gelegen. Zu wenig gelang in der Offensive, zu oft scheiterten sie am gegnerischen Schlussmann.

Doch Nordmazedonien wusste auf die Schweizer Aufholjagd zu reagieren. In den Schlussminuten steigerten sich die Mazedonier wieder, zeitgleich häuften sich die Fehler bei der Nati. Ausgerechnet Schmid unterlief ein einfacher Fehler, welcher im Gegenzug zum letztlich entscheidenden Tor für die Osteuropäer führte. Am Ende resultierte eine unglückliche, aber letztlich gerechte 27:29-Niederlage.

Damit ist die Europameisterschaft für die Schweiz nach der Vorrunde beendet. Einzig der Punktgewinn gegen Frankreich bleibt als Highlight. Nur mit einem Sieg gegen Nordmazedonien wären noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen vorhanden gewesen.