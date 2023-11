Legende: Schoss die Schweiz zwischenzeitlich in Führung Andy Schmid. Freshfocus/Marc Schumacher

Für die Schweiz wurde es nichts aus dem erhofften positiven Abschluss des Vierländerturniers in Tunesien. Gegen Österreich, das mit einem Sieg und einem Unentschieden an der Kempa Trophy bislang deutlich mehr überzeugt hatte als die Schweiz, setzte es eine 27:32-Niederlage ab. Damit reist das Team von Michael Suter mit drei Niederlagen in ebenso vielen Spielen am Montag ab.

In den Schlussminuten abgebaut

Die Schweizer hielten im Nachbarduell lang gut mit. In der Pause lagen sie mit 14:15 in Rückstand, ehe Andy Schmid in der 44. Minuten gar zum 20:20 ausgleichen konnte. Kurz darauf gingen die Schweizer gar mit 21:20 respektive 23:22 in Führung. Doch in den letzten 8 Minuten sorgten die Österreicher für ein letztlich klares Verdikt. Samuel Zehnder war mit 5 Treffern der produktivste Schweizer, gefolgt von Schmid (4 Tore).

Die Schweiz beendete das Turnier in Tunesien nach der 3. Niederlage – am Donnerstag unterlag man dem Gastgeber 22:31 und am Freitag Portugal 26:29 – auf dem letzten Platz.

Noch drei Testspiele vor der EM

Das Vierländerturnier stellte den Auftakt in die Vorbereitung auf die EM in Deutschland im kommenden Januar dar. Diese wird am 10. Januar im Düsseldorfer Fussballstadion mit dem Duell zwischen dem Gastgeber und der Schweiz eröffnet. Weitere Gegner in der Vorrunden-Gruppe A sind Frankreich und Nordmazedonien.

Über 53'000 Tickets sind bereits verkauft. Im Vorfeld bestreitet die Nationalmannschaft noch den Yellow Cup vom 4. bis 6. Januar.