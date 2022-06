Dem Schweizer Handball-Torhüter Nikola Portner ist eine grosse Ehre zuteil geworden. Im Land des Olympiasiegers Frankreich wurde der 28-Jährige zum besten Goalie der Meisterschaft gewählt. Seine 332 Paraden und die durchschnittliche Abwehrquote von 34 Prozent sind Bestwerte in der «Starligue». Portner steht in Frankreich überdies in der engsten Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP).