Kadetten ziehen problemlos in den Final ein

Die Kadetten Schaffhausen bezwingen GC Amicitia zuhause 28:21 und feiern damit den 3. Sieg im 3. Halbfinal-Spiel.

Während sich die Zürcher in die Ferien verabschieden, stehen die Nordostschweizer im Endspiel um den Meistertitel der Handballer.

Dort heisst der Gegner Pfadi Winterthur oder Wacker Thun. Die Winterthurer liegen nach einer Machtdemonstration in der Serie 2:1 vorne.

Am Sonntag hatte GC Amicitia den Kadetten noch die Stirn geboten, zuhause letztlich knapp 32:33 verloren. 4 Tage später konnten die Zürcher in der BBC Arena nicht an diese Leistung anknüpfen. Mit etlichen Fehlschüssen machten sich die Gäste das Leben selber schwer, Schaffhausen feierte schliesslich einen 28:21-Sieg.

Nach ausgeglichenem Beginn zogen die Kadetten von 5:5 auf 9:5 davon. Zur Halbzeit hiess es 15:12. Auch wenn die Zürcher aufopferungsvoll kämpften, zeichnete sich bald ab, dass die amtierenden Cupsieger diese Hypothek nicht mehr wettmachen würden.

Pfadi oder Wacker?

Die besseren Chancen auf das zweite Finalticket hat Pfadi. Die Winterthurer schlugen Wacker Thun nach einer bärenstarken Vorstellung vor heimischem Publikum 27:19. In der Serie steht es damit 2:1 für Pfadi. Schon zur Halbzeit stand es 17:9, phasenweise lagen die Gastgeber mit 12 Toren Vorsprung in Front. Noam Leopold glänzte mit 6 Toren bei 7 Versuchen.