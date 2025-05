Dank Brütschs Paraden: Brühl legt in der Finalserie vor

Der LC Brühl geht in der Playoff-Finalserie gegen die Spono Eagles 1:0 in Führung.

Die St. Gallerinnen gewinnen ihr Heimspiel mit 29:27.

Vorteile haben die Brühlerinnen vor allem auf der Goalie-Position.

Ohne ihre erkrankte Topskorerin Lorena Baljak haben die Brühler Handballerinnen im Playoff-Final gegen die Spono Eagles vorgelegt. Beim 29:27-Erfolg sprang in der Offensive Fabienne Tomasini in die Bresche, die aus 11 Versuchen nicht weniger als 10 Treffer erzielte.

Ebenfalls grossen Anteil am Sieg der Titelverteidigerinnen hatte Manuela Brütsch. Die 41-jährige Rekordnationalspielerin (180 Einsätze), die ihre Karriere nach dieser Saison beenden wird, war hervorragend aufgelegt. Brütsch zeigte zahlreiche Paraden im 1 gegen 1 und kam auf total 13 abgewehrte Schüsse, was einer Fangquote von 33 Prozent entspricht.

Albrecht mit 9 Toren für Spono

Vor allem in den Schlussminuten, in welchen die Spono Eagles verzweifelt versuchten, das Skore doch noch auszugleichen, zeigte Brütsch entscheidende Paraden. So auch 19 Sekunden vor dem Ende, als sie das 28:29 verhinderte und ihrem Team nervenaufreibende Schlusssekunden ersparte.

Bei den Luzernerinnen, welche in der gesamten Partie nie in Führung lagen, stach Sev Albrecht mit 9 Treffern heraus. Die beiden Torhüterinnen Soraya Schaller und Claire Hartz wehrten zusammen 8 Schüsse ab.

Spiel 2 zwischen Meister Brühl und Cupsieger Spono findet am Samstag in Nottwil statt. SRF überträgt auch diese Partie live.

