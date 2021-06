Die Kadetten Schaffhausen gewinnen Spiel 3 im Playoff-Halbfinal gegen Kriens-Luzern in der 2. Verlängerung und treffen nun auf Pfadi Winterthur.

Die Kadetten sind in Spiel 3 des Playoff-Halbfinals gegen Kriens-Luzern mit einem blauen Auge davon gekommen. In einer äusserst spektakulären Partie brauchten die Schaffhauser beide Verlängerungen, um am Ende einen 36:34-Sieg davonzutragen.

Insbesondere die Schlussphase der regulären Spielzeit hatte es in sich. Zwei Sekunden vor Schluss rettete Luka Maros das favorisierte Heimteam mit dem 27:27 in die Verlängerung – und auch da glich Donat Bartok zwei Sekunden vor Schluss aus (31:31). Im 2. Teil der Verlängerung gaben die Kadetten den Ton an, nach 80 Minuten stand der Schaffhauser Sieg dann schliesslich fest.

Nun geht's gegen Pfadi

Im Playoff-Final treffen die Kadetten auf Pfadi Winterthur. Der Qualifikationssieger gewann gegen Suhr Aarau 32:29 und damit die Best-of-5-Serie mit 3:0.