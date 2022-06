Die Kadetten Schaffhausen holen sich dank dem 3. Sieg im 3. Spiel des Playoff-Finals gegen Pfadi Winterthur den Schweizer Meistertitel.

Die entscheidende Partie in Schaffhausen endet 29:26.

Für die Kadetten, welche Pfadi als Meister ablösen, ist es der 12. Meistertitel.

Die Kadetten Schaffhausen küren sich mit einer selten gesehenen Dominanz zum Schweizer Handball-Meister. Bereits in der Qualifikation konnte ihnen mit 46 Punkten und damit 13 Zählern Vorsprung vor dem zweitplatzierten Pfadi Winterthur niemand das Wasser reichen.

01:23 Video Die feuchtfröhliche Pokalübergabe in Schaffhausen Aus Sport-Clip vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Auch in den Playoffs blieben sie bis auf einen Ausrutscher im Viertelfinal gegen den BSV Bern makellos. Im Final gegen Winterthur setzten sie sich zuerst mit 11, dann mit 8 und letztlich mit 3 Toren Vorsprung ungefährdet durch.

Pfadi lässt vor der Pause nach

In der entscheidenden 3. Partie machten die Kadetten kurz vor der Halbzeit-Pause den Unterschied. Die Gäste aus Winterthur fingen an, Eigenfehler zu begehen und haderten zunehmend mit Schiedsrichter-Entscheidungen. In der 23. Minute stand es noch 9:9, 5 Minuten später zeigte die Anzeigetafel 12:9 an. In die Pause gingen die Kadetten schliesslich mit einem 16:10-Vorsprung.

Die Stimmen nach dem Final

Schliessen 01:20 Video Küttel: «Jetzt zuerst heiraten, dann ein wenig Ferien» Aus Sport-Clip vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden. 03:04 Video Sidorowicz: «Schaffhausen war in den 3 Spielen die bessere Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden. 02:11 Video Eyjolfsson: «Bin auf die Entwicklung sehr sehr stolz» Aus Sport-Clip vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

Die Führung gaben die Hausherren in der Folge nicht mehr preis. Am engsten wurde es kurz vor Schluss: In der 58. Minute kam Pfadi auf 26:28 heran. Zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen.

Die Winterthurer, die im Vorjahr Schweizer Meister geworden waren, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, auswärts zu wenig Leistung erbracht zu haben. In den gesamten Playoffs konnte kein Auswärtssieg geholt werden. So auch im entscheidenden 3. Playoff-Final-Spiel.