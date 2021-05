Die Handballerinnen des LK Zug gewinnen das dritte Finalspiel gegen Brühl SG (33:29) und sichern sich nach dem Cupsieg auch den Meistertitel.

Mit 3:0 Siegen entscheidet das Team von Christoph Sahli die Best-of-five-Serie für sich.

Charlotte Kähr (9 Tore), Ria Estermann (7) und Celia Heinzer (7) glänzen auf Seiten der Zugerinnen.

Dank einer starken Leistung hat der LK Zug am Pfingstmontag den 5. Meistertitel in der Klubgeschichte (und den ersten seit 2015) perfekt gemacht. Auf den 4:7-Rückstand in der Startphase zeigten die Zentralschweizerinnen die nötige Reaktion und wendeten in der 1. Halbzeit das Blatt zu ihren Gunsten.

Kähr bringt Zug auf Kurs

Dank einer überragenden Charlotte Kähr, die in den ersten 30 Minuten 7 Treffer erzielte, führten die Zugerinnen zur Pause 16:13. Danach liess das Team von Coach Sahli die Ostschweizerinnen nie mehr als bis auf 2 Tore herankommen.

Hatte im ersten Durchgang noch die Schweizer Nationalspielerin Kähr, die nun in die Bundesliga zu Buxtehude wechselt, für die Musik gesorgt, so trumpfte nach der Pause Celia Heinzer auf. Der Rückraumspielerin gelangen 6 von ihren total 7 Toren. Auch Ria Estermann kam auf 7 Treffer. Und hinten konnten sich die Zugerinnen auf Torhüterin Jennifer Abt verlassen.

Qualisieger LC Brühl dürfte im Nachhinein den ersten beiden Finalspielen nachtrauern, wo mehr dringelegen wäre. Nach dem Gewinn des 32. Meistertitels in der Saison vor Corona müssen die Ostschweizerinnen mit Platz 2 Vorlieb nehmen.