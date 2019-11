18 Minuten vor Schluss schnupperten die Kadetten in Bukarest an einem Sieg in der Champions League. Nach dem 5. Tor von Gabor Csaszar zum 22:20 sah es für den Schweizer Vertreter gut aus. Doch in der Schlussphase steigerte sich der Gruppenleader aus Bukarest vor heimischem Publikum und siegte am Ende mit 27:26.

Die eine Strafe zu viel

Schaffhausen wurde auch zum Verhängnis, dass es insgesamt 7 Strafen kassierte und so oft in Unterzahl agieren musste. Mit der letzten 2-Minuten-Strafe weniger als 2 Zeigerumdrehungen vor dem Ende knickte Bojan Beljanski die letzten Hoffnungen der Kadetten auf einen Punktgewinn in der Fremde gleich selber.

In der Gruppe D verpassten die Schaffhauser nach der 3. Niederlage im 7. Spiel den zwischenzeitlichen Sprung auf den 2. Platz, der zur Qualifikation für die K.o.-Runde berechtigt. In den letzten 3 Spielen treffen die Nordostschweizer aber nur noch auf Teams, die in der Tabelle hinter ihnen liegen.