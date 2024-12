«Nach so vielen Spielen sind wir mental und körperlich etwas leer», bilanzierte Norma Goldmann nach der 25:34-Niederlage gegen Slowenien am Samstag in der Wiener Stadthalle. Die Schweizerinnen waren in der Schlussphase auf dem Zahnfleisch gelaufen und hatten während über 13 Minuten keinen Treffer erzielt.

Wie für die anderen Equipen auch, war es für die Schweiz das 5. EM-Spiel binnen 9 Tagen gewesen. Die SHV-Auswahl hatte all ihre Energie in die erstmalige Qualifikation für die Hauptrunde investiert. Diese glückte dank dem Sieg am vergangenen Dienstagabend in Basel gegen Kroatien auch. Exploits gegen Deutschland oder Slowenien blieben in der Folge aus – obschon man gegen beide Kontrahenten lange Zeit gut mithalten konnte.

Grosse Kaliber warten noch

Captain Kerstin Kündig hatte die 4 Hauptrunden-Partien gegen ausnahmslos Topteams als «Bonusspiele» bezeichnet. Gleichwohl liebäugelte man insgeheim mit einem Exploit in Form eines Punktgewinns.

Dies ist nun unrealistisch geworden. Die Olympiasiegerinnen aus Norwegen, auf welche die Schweiz am Mittwoch zum Abschluss trifft, bewegen sich in einer anderen Liga. Und auch gegen die Niederlande wird 2 Tage vorher am Montagnachmittag kaum etwas zu holen sein.

Ein Punkt am Montag wäre eine Sensation

Die Equipe des schwedischen Coachs Henrik Signell ist noch voll im Rennen um einen Platz im Halbfinal und wird gegen die Schweiz hochkonzentriert zu Werke gehen. Für die Weltmeisterinnen von 2019 wird es am Mittwoch gegen Dänemark zum grossen Showdown kommen.

Gelingt der Vorstoss unter die besten Vier, wäre dies für die Niederländerinnen die 5. Top-6-Klassierung an einer EM in Folge. Würden die Schweizerinnen gegen eine Equipe von diesem Format punkten – es wäre eine Handball-Sensation.

Es ist dem jungen Schweizer Team zu wünschen, dass es an seinem freien Tag die Batterien wieder etwas aufladen konnte und am Montag die Niederländerinnen zumindest etwas ärgern kann. Und immerhin: Der Druck liegt ausnahmslos beim Gegner.

