Die Kadetten Schaffhausen haben ihren Fehlstart im Playoff-Final auswärts in der Innerschweiz korrigiert.

Legende: Hart umkämpft Das zweite Finalspiel zwischen Schaffhausen und Kriens-Luzern. Keystone / PHILIPP SCHMIDLI

Im Playoff-Final der Handballer ist nach dem zweiten Spiel wieder alles offen. Nach der Heimniederlage gewannen die Kadetten Schaffhausen das Duell gegen Kriens-Luzern auswärts mit 30:29 und gleichen in der Serie damit zum 1:1 aus.

Die Serie zwischen den beiden Teams, die sich schon im letzten Jahr im Playoff-Final gegenüberstanden, verspricht einiges. Wie schon die erste Partie war auch die zweite hart umkämpft. Nur einmal, kurz vor der Pause, führte mit dem im letzten Jahr unterlegenen Kriens-Luzern eine der beiden Mannschaften mit mehr als zwei Toren Unterschied.

Am Ende entschieden zwei Siebenmeter zu Gunsten des Titelverteidigers: Der erste vom Isländer Odinn Rikhardsson fand den Weg zum 30:29 ins Tor, der andere vom 19-jährigen Gino Steenaerts, der die Verlängerung hätte sichern können, wurde 30 Sekunden vor Spielende von Kadettens Goalie Kristian Pilipovic abgewehrt. Spiel 3 findet am Sonntag in Schaffhausen statt (ab 16:50 Uhr live auf SRF info).