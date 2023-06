Die Kadetten Schaffhausen krönen sich zum 13. Mal zum Schweizer Meister.

Sie gewinnen das Spiel 4 im Handball-Playoff-Final gegen Kriens-Luzern mit 32:28.

Auch das Aufbäumen kurz vor Schluss von Kriens-Luzern konnte die Kadetten Schaffhausen nicht vom 13. Schweizer-Meister-Titel abhalten. Die Kadetten, welche zwischenzeitlich mit sieben Toren Vorsprung geführt hatten, gewannen zuhause das 4. Finalspiel mit 32:28.

Die Mannschaft von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson verteidigte dank dem Sieg erfolgreich den Titel. Bereits im Vorjahr hatten sich die Kadetten im Final durchsetzen können – damals gegen Pfadi Winterthur.

Schmids Ausfall bemerkbar

Kriens-Luzern-Topskorer Andy Schmid konnte seiner Mannschaft nur von der Seitenlinie aus helfen. Der 39-Jährige hatte im 3. Spiel der Finalserie einen Teilabriss der Achillessehne erlitten.

Vor allem zu Beginn hatte die Erfahrung des Routiniers gefehlt. Die Innerschweizer mussten den neuen und alten Schweizer Meister in der Startphase mit einem Vier-Tore-Vorsprung ziehen lassen.

Leistungssteigerung kam zu spät

Zwar konnte sich Kriens-Luzern noch vor der Pause stabilisieren, doch der Schwung blieb dann in der Kabine. Dazu kamen ein paar unnötige 2-Minuten-Strafen. Das resultierte darin, dass die Kadetten die Führung weiter ausbauen konnten.

Doch wie bereits in der 1. Hälfte, konnte sich die Mannschaft von Trainer Peter Kukucka steigern. Und wie: Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung nur noch zwei Tore. Erinnerungen an das 3. Spiel wurden wach, als Kriens-Luzern ebenfalls einen Rückstand wettmachen konnte. Um die Geschichte zu wiederholen, fehlte aber am Ende dann doch die Kraft.

Pilipovic mit erneut starker Leistung

Kadetten-Torwart Kristian Pilipovic zeigte erneut eine starke Leistung. Der Kroate, welcher im vergangenen Spiel noch verletzt vom Feld gehumpelt war, konnte 10 Schüsse auf sein Tor abwehren und trug so am Ende auch viel dazu bei, dass die Aufholjagd von Kriens-Luzern nicht erfolgreich war.