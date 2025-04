Suhr gewinnt Viertelfinal-«Belle» bei GC Amicitia in extremis

Legende: Frenetischer Jubel Suhr-Aarau-Spieler nach der Halbfinal-Qualifikation. SRF

Die Handballer von Suhr Aarau gewinnen das entscheide 5. Viertelfinal-Spiel bei GC Amicitia mit 32:30 n.P.

30 Sekunden vor Ablauf der 2. Verlängerung führen die Zürcher noch mit 29:27, bringen den Vorsprung aber nicht über die Zeit.

Im Halbfinal trifft Suhr Aarau auf Serienmeister Kadetten Schaffhausen.

Das Spiel, die Serie und die Saison schienen für den HSC Suhr Aarau nach 79:30 Minuten Spielzeit in der Zürcher Saalsporthalle gelaufen zu sein. Mit 27:29 lagen die Aargauer in der «Belle» gegen GC Amicitia zurück. Doch ein erfolgreicher 7-Meter und ein Treffer in der allerletzten Sekunde später war klar, dass das 7-Meter-Schiessen den letzten Halbfinalisten ermitteln musste.

Dort zeigten die zuvor noch siegessicheren Zürcher Nerven. Suhr-Aarau-Torhüter Jannis Scheidiger wehrte drei von vier Versuche ab, seine Teamkollegen trafen allesamt. Die Aargauer setzten sich mit 32:30 n.P. durch und stehen, anders als im vergangenen Jahr, im Halbfinal. Dort wartet mit den Kadetten Schaffhausen der Meister der letzten 3 Jahre. Im anderen Halbfinal treffen Kriens-Luzern und Bern aufeinander.

Spiel auf Messers Schneide

Die Partie hatte gemächlich begonnen, die Nervosität des Entscheidungsspiels war auf beiden Seiten spürbar. Von Beginn an auf der Höhe war Scheidiger, der zwischendurch mehr als die Hälfte der Schüsse auf seinen Kasten parierte.

Im Lauf der 2. Halbzeit konnten sich die Gastgeber spielerisch, aber auch was die Effizienz angeht, steigern. Nach 60 Minuten lautete der Spielstand 20:20. In der ersten Verlängerung fielen auf beiden Seiten 5 Tore, bis wenige Sekunden vor dem Ende schien GC Amicitia auf der Siegerstrasse.

