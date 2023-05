Die Handballerinnen vom LC Brühl sind Schweizer Meister: Im Playoff-Final gegen die Spono Eagles Nottwil setzen sie sich mit 3:0 durch.

Im 3. Spiel dominieren die Brühlerinnen in der heimischen Arena von Anfang an und gewinnen mit 31:29.

Es ist der 32. Schweizer Meistertitel für das dominierende Team im Schweizer Frauen-Handball.

Dass die Handballerinnen vom LC Brühl bei der ersten Gelegenheit den Meistertitel klarmachen wollen, machten sie in Spiel 3 in St. Gallen bereits ab der ersten Sekunde klar. Dank eines überragenden Starts legten die Brühlerinnen schnell und deutlich vor. Nach 10 Minuten führten sie bereits mit 8:1. Zu diesem Zeitpunkt warteten die Nottwilerinnen noch immer auf ihr erstes Tor aus dem Spiel heraus. Den einzigen Treffer für überforderte Eagles erzielte Nuria Bucher per Siebenmeter.

Weder das frühe Time-Out von Trainer Marco von Ow noch die Hereinnahme der wieder genesenen Xenia Hodel konnten auf der Seite von Spono etwas an der Dominanz des LC Brühl ändern. Zur Pause lagen die St. Gallerinnen bereits mit 20:10 und damit fast unaufholbar vorne.

Aufholjagd gestoppt

Dank einer starken Aufholjagd kamen die Gäste aus Nottwil in der Schlussphase zwar nochmals bis auf zwei Tore ran, doch letztlich war der Vorsprung von Brühl zu gross. Mit 31:29 ging auch Spiel 3 des Playoff-Finals an den LC Brühl, der damit die Serie mit 3:0 für sich entschied.

Neben der starken Torhüterin Sladana Dokovic stach in der Offensive vor allem auch Malin Altherr mit neun Treffern heraus. Auch Tabea Schmid mit acht und Laurentia Wolff mit sieben Toren machten auf sich aufmerksam. Auf Seiten der Eagles war Kira Zumstein mit acht Treffern die beste Werferin.

Brühl gewinnt das Double

Mit dem 32. Schweizer Meistertitel setzt der LC Brühl damit seine eindrückliche Dominanz im Schweizer Handball fort. Hinter Rekordmeister Brühl liegt der Finalgegner dieses Jahres mit 6 Titeln auf Rang 2. Besonders bitter für Spono: Bereits im Cupfinal vor zwei Wochen waren sie den Brühlerinnen unterlegen. Der LC Brühl um den während der Saison wieder eingestellten Trainer Rolf Erdin feiert damit den Double-Gewinn.