Am Mittwoch geht es mit der Weltmeisterschaft der Handballer in Ägypten los. Wir liefern die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Das müssen Sie über die Handball-WM in Ägypten wissen

Legende: Seine Teilnahme an der WM war lange fraglich Dänemarks Topstar Mikkel Hansen. imago images

Was ist neu?

Bei der Handball-WM werden vom 13. bis 31. Januar erstmals 32 Teams um den Titel kämpfen, 8 mehr als zuvor. Die WM findet zum 2. Mal nach 1999 in Ägypten statt.

Wie stark beeinflusst Corona das Turnier?

Die Austragung des Mega-Turniers war lange unsicher – und wird seit Wochen kritisiert. Die Teams und alle Beteiligten befinden sich während des Turniers in einer Blase. Zudem findet die WM nach Diskussionen ohne Zuschauer statt. Die Beteiligten sollen während des Turniers mindestens alle 72 Stunden getestet werden.

Wer sind die Favoriten?

WM-Rekordsieger Frankreich, Vize-Weltmeister Norwegen, Europameister Spanien sowie Titelverteidiger Dänemark. Eine sportliche Prognose ist in Corona-Zeiten jedoch äusserst schwer, da einige Spieler auf das Turnier verzichten.

Welche Rolle spielte die Schweiz?

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass die Schweizer Nati doch an die WM darf. Das Programm ist äusserst straff, der Abflug nach Ägypten würde bei negativen Corona-Tests am Donnerstagmorgen über die Bühne gehen.

Einige Stunden nach der Landung muss das Team von Michael Suter dann bereits seine erste Partie bestreiten. Der Gegner ist mit Österreich ein schlagbarer. Mit Norwegen und Frankreich warten danach andere Kaliber.