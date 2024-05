Der HC Kriens-Luzern gewinnt Spiel 4 im Playoff-Final gegen die Kadetten Schaffhausen 33:27 und gleicht die Serie zum 2:2 aus.

Damit erzwingen die Innerschweizer eine «Belle», die am Sonntag in Schaffhausen stattfindet (live bei SRF).

Zum Matchwinner für Kriens-Luzern avanciert Torhüter Yassine Belkaied mit 12 Paraden.

Bis zum Schluss liess sie auf sich warten, die grosse Aufholjagd der Kadetten Schaffhausen beim HC Kriens-Luzern. Die Mannschaft von Hrvoje Horvat schaffte es schlicht nicht, die 5-Tore-Differenz zu verringern. Auch wenn die Defensive den gegnerischen Angriffen einmal standhielt, konnte man nur selten verkürzen. Dafür war primär der überragend aufgelegte Torhüter Yassine Belkaied verantwortlich.

Der nominelle Ersatzgoalie kam nach einem Fehlstart der Gastgeber während der ersten Halbzeit zum Zug – und drehte das Momentum in der Surseer Stadthalle fast im Alleingang. Der Tunesier parierte 12 von 30 Schüssen auf sein Tor und begeisterte mit einer Weltklasse-Abwehrquote von 40 Prozent.

Legende: Darf gegen die Kadetten über 6 persönliche Torerfolge jubeln Valentin Wolfisberg. Freshfocus/Martin Meienberger

Weil neben Belkaied auch die Offensive überzeugen konnte, kam der Sieg Kriens-Luzerns in der 2. Halbzeit nie mehr in Gefahr. 33:27 lautete das deutliche Schlussresultat zugunsten der Hausherren. Damit erzwingen die Innerschweizer ein entscheidendes 5. Spiel in diesem Playoff-Final, das sie dank dem deutlichsten Sieg der Serie mit breiter Brust in Angriff nehmen dürften.

Deutlicher Vorsprung nach 30 Minuten

Den Grundstein zum letztlich deutlichen Sieg hatte Kriens-Luzern in der 1. Halbzeit gelegt. Nachdem die Kadetten früh mit zwei Treffern in Führung gegangen waren, schaffte es Kriens-Luzern, das Momentum auf seine Seite zu holen. In der 14. Minute bescherte Gino Steenaerts den Innerschweizern mit dem Treffer zum 6:5 die erstmalige Führung.

00:43 Video Kriens-Luzern erzielt 4 Tore in Serie Aus Sport-Clip vom 30.05.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Die Gäste schlitterten anschliessend in eine Zwischenkrise. Zwischen der 22. und 25. Minute mussten sie vier Gegentore in Serie hinnehmen und lagen plötzlich 11:15 zurück. Dieses Polster wahrte Kriens-Luzern bis zur Pause. Es sollte sich bis zum Ende der Partie noch um zwei weitere Tore vergrössern.