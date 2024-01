Der Vize-Europameister von 2022 und WM-Dritte von 2023 ist an der Handball-EM in Deutschland vorzeitig ausgeschieden. Spanien hätte im letzten Spiel der Vorrunde gegen Österreich einen Sieg benötigt, um hinter Kroatien auf Platz 2 zu kommen. Das Vorhaben misslang: Nach dem 33:33 in Mannheim steht überraschend Österreich in der Hauptrunde.

Acht Sekunden vor Schluss erzielte Janko Bozovic den entscheidenden Treffer zum Ausgleich. Spanien nahm noch ein Timeout, konnte aber nicht mehr kontern. Nach der Schlusssirene kannte der Jubel bei den Österreichern keine Grenzen. «Das war unglaublich. Wir haben dran geglaubt. Wir haben der ganzen Welt gezeigt: Österreich ist am Leben», sagte Flügel Robert Weber.

Legende: Konsterniert Superstar Daniel Duschebajew schaut nach dem Out Spaniens fassungslos drein. imago images/HMB-Media

Hauptrunden-Gruppen bekannt

Österreich, das am Sonntag auch Kroatien ein Unentschieden abgerungen hat, nimmt einen Punkt mit in die Hauptrunde, wo unter anderen Frankreich und Gastgeber Deutschland aus der «Schweizer» Vorrunden-Gruppe die Gegner sind. In der zweiten Hauptrunden-Gruppe machen Dänemark, Schweden, Slowenien, die Niederlande, Norwegen und Portugal zwei Halbfinalisten unter sich aus.