In einem Herzschlag-Finale gewinnt Spono Spiel 4 des Playoff-Finals. Die Meisterentscheidung fällt am Sonntag.

In der obersten Schweizer Handball-Liga der Frauen kommt es zu einer «Belle» um den nationalen Meistertitel. Vor heimischem Publikum in Nottwil konnten die Spono Eagles die Best-of-5-Finalserie in extremis zum 2:2 ausgleichen. 5 Sekunden vor dem Ende gelang Kira Zumstein der entscheidende Treffer zum 34:33 für die Luzernerinnen.

Bereits zum dritten Mal im vierten Spiel entschied ein einziges Tor Differenz über die Siegerinnen – zum ersten Mal behielt Spono das bessere Ende für sich.

Ausgeglichener hätte die Partie kaum sein können. Die Zugerinnen hatten zwar den leicht besseren Start erwischt und waren zwischenzeitlich 9:7 in Führung gegangen. Danach zwangen die Gastgeberinnen aus dem Kanton Luzern das Skore auf ihre Seite, konnten aber auch nie mit mehr als zwei Toren in Führung gehen. Beim Stand von 32:33 nahm Spono gut eine Minute vor Schluss dann ein Time Out, ehe die spektakuläre Wende noch gelang.

Spannende Titel-Entscheidung am Sonntag

In Zug kommt es damit am Sonntag (ab 15:00 Uhr im kommentierten Livestream bei SRF) zur Finalissima. Sowohl die Titelverteidigerinnen aus Zug als auch die Herausforderinnen aus Nottwil könnten sich zum insgesamt 6. Mal den Pokal holen.