Die Schweizer Handball-Nati gewinnt im 1. Hauptrundenspiel an der WM in Herning (DEN) mit 37:26 gegen Tunesien.

Bereits zur Pause liegt die Schweiz deutlich mit 20:11 in Führung.

Weiter geht's für die Nati am Donnerstag ab 20:30 Uhr gegen Dänemark.

Ein Energieabfall war bei der Schweizer Nati nach dem Einzug in die Hauptrunde und dem Erreichen des ersten Ziels befürchtet worden. Doch davon war bei der Partie gegen Tunesien überhaupt nichts zu sehen. Die Nati zeigte sich im Angriff spielfreudig und effizient, in der Defensive konzentriert und stabil. So wurden die Schweizer ihrer Favoritenrolle gegen Tunesien gerecht und siegten klar mit 37:26.

Legende: Ballt die Faust Samuel Zehnder. KEYSTONE/Til Buergy

Nur einmal lagen die Nordafrikaner in der gesamten Partie in Führung, direkt zu Spielbeginn erzielten sie das 1:0. Danach war die Schweiz am Drücker, die Führung wurde bis zur Pause stetig ausgebaut. So war bereits nach 30 Minuten das Ergebnis mit einem 20:11 für die Schweiz deutlich. Verantwortlich dafür waren einerseits die kreativen Offensivspieler, andererseits aber auch Goalie Nikola Portner, der eine starke Partie zeigte.

Wechsel in der 2. Halbzeit

Nach der Pause erlaubte sich Trainer Andy Schmid, auch einigen Akteure etwas Spielpraxis zu ermöglichen, die bisher noch wenig zum Einsatz gekommen waren. Am Spiel änderte sich daran aber nichts. Im Tor stand Jannis Scheidiger der Nummer 1 Portner in nichts nach und kam am Ende auf 6 Paraden. Weniger gut nutzte Joël Willecke seine Chance, der Aargauer musste nach einer roten Karte den Platz wieder verlassen.

Beste Torschützen der Schweizer waren am Ende Lenny Rubin und Luka Maros mit je 7 Treffern. Der höchste Sieg an einer WM-Endrunde wurde nur knapp verpasst. Der Rekorderfolg ist noch immer ein 28:15 gegen die USA an der WM 1995.

So geht's weiter

Im 2. Spiel der Gruppe I besiegte Italien Tschechien mit 25:18. Im Kracher-Duell zwischen Dänemark und Deutschland siegten die Gastgeber klar mit 40:30. Für die Schweiz, die in der Tabelle nun auf dem 4. Rang liegt, geht's am Donnerstag ab 20:30 Uhr gegen die favorisierten Dänen weiter. Zum Abschluss steht dann am Samstag ab 15:30 Uhr das Nachbarschaftsduell mit Italien auf dem Programm.

