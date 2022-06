Sieg in der «Belle»: Spono Eagles holen sich den Meisteritel

Da waren's nur noch 3: in der 56. Spielminute brachte Zugs Topskorerin Ria Estermann ihre Farben im 5. und entscheidenden Spiel des Playoff-Finals der Frauen auf 29:32 heran. Ihr sehenswerter Treffer widerspiegelte den Kampfgeist, welchen der LKZ in den Schlussminuten an den Tag legte – allerdings kam das Aufbäumen zu spät.

Strebel pariert mehrfach

So waren es die Spono Eagles aus Nottwil, welche den zu risikoreichem Spiel gezwungenen Zugerinnen 5 weitere Treffer einschenkten und dank des 37:31-Siegs zum 6. Meistertitel in der Klubgeschichte kamen.

Den Grundstein zum Sieg in der «Belle» legten die Nottwilerinnen bereits früh: Sie erspielten sich bis zum Ende der 1. Halbzeit einen 10-Tore-Vorsprung (18:10). Mehrfach auszeichnen konnte sich dabei Sponos 20-jährige Torhüterin Aline Strebel, beste Skorerin der Eagles war Alina Stähelin mit 10 Treffern.

Der LK Zug verpasste es damit, nach dem Cupsieg von Anfang Mai (Sieg gegen Nottwil) das Double zu holen. Auch das Projekt Titelverteidigung ist nun gescheitert.