Legende: Jubelt mit der Schweiz über einen ungefährdeten Sieg Lukas Laube (Archiv). Keystone/Til Bürgy

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft gewinnt in der Türkei mit 38:34.

Es ist der 1. Sieg für die Equipe von Andy Schmid in der EM-Qualifikation.

Am Sonntag trifft die Schweiz in Winterthur erneut auf die Türkei.

Der 1. Sieg der Schweizer Handball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2026 ist Tatsache. Die Equipe von Andy Schmid jubelte in der Türkei über einen 38:34-Erfolg, bei dem man zwar nicht zu dominieren, die Partie über weite Strecken aber zu kontrollieren wusste.

Nach einem ungefährdeten Sieg hatte es zu Beginn der Partie keineswegs ausgesehen. Das Spiel war in den ersten rund 20 Minuten eng umkämpft und durch viele Führungswechsel gekennzeichnet. In der 21. Minute lagen die Türken 12:11 in Front. Es sollte das letzte Mal in der gesamten Partie sein.

10 Tore in 9 Minuten machen den Unterschied

Denn vor der Pause wussten die Schweizer so richtig aufzudrehen – und mit zehn Treffern in den letzten rund neun Minuten davonzuziehen. Zur Halbzeit führten sie mit 21:16. Ein Vorsprung, den sich Schmids Mannschaft bis zum Schluss nicht mehr nehmen liess.

Nach dem Seitenwechsel baute die Schweiz ihre Führung zwischenzeitlich gar bis auf 7 Tore aus. Wenig später kam der lange verletzte Jonas Schelker zu seinem Comeback im Nati-Dress. Nach über einem Jahr Absenz aus dem Nationalteam erzielte der 25-Jährige denn auch einen Treffer, jenen zum zwischenzeitlichen 34:29.

Wohl auch, weil in den letzten Minuten die Konzentration ob des deutlichen Vorsprungs leicht nachliess, konnten die Türken den Rückstand in der Schlussphase noch auf 4 Tore verkürzen. In Gefahr geriet der Schweizer Sieg jedoch nie.

So geht es weiter

In der EM-Qualifikation geht es für die Equipe von Schmid am Sonntag gegen denselben Gegner weiter. Die Schweiz empfängt die Türkei in Winterthur. Die Partie können Sie ab 16 Uhr live bei SRF mitverfolgen.

Handball