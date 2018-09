Nach unrühmlichem Abschied 2014 gibt der Kreisläufer vom Bundesligisten Leipzig in der Handball-Nati nun sein Comeback.

Alen Milosevic kehrt in die Nati zurück

Alen Milosevics Nati-Karriere begann 2007 als 18-jähriges Talent – und endete 36 Länderspiele später abrupt. Im bewilligten Ausgang bei einem Zusammenzug betranken sich Anfang 2014 einige Schweizer Spieler. Milosevic pinkelte schliesslich mit heruntergelassener Hose in Schaffhausens Altstadt.

Ein Foto davon landete im Blick – der Skandal war perfekt.

Der damals 24-Jährige wurde vom Verband suspendiert.

Milosevic trat mit sofortiger Wirkung aus der Nati zurück.

In den letzten Monaten bemühte sich Nati-Trainer Michael Suter nun intensiv um Milosevics Rückkehr. Die Überzeugung dahinter: «Alen gehört als sehr guter Bundesliga-Kreisläufer mit seinen Qualitäten und seiner Professionalität in den vergangenen Jahren unbedingt in die Nati.»

Milosevic willigte ein. Für die EM-Quali-Spiele gegen Kroatien (25.10.) und Serbien (28.10.) steht der 1,91 m grosse und über 100 kg schwere Hüne im Kader. Er sagt: «In dieser Mannschaft ist enormes Potenzial vorhanden. Ich bin überzeugt, dass wir mit vereinten Kräften die EM 2020 erreichen werden.»