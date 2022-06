Am Sonntag ist die Bundesliga-Karriere von Andy Schmid zu Ende gegangen. Während 12 Jahren und total 400 Spielen hat der Schweizer Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen der «besten Liga der Welt» den Stempel aufgedrückt. Wir haben SRF-Handball-Experte Manuel Liniger 5 Fragen zu Schmids Laufbahn gestellt.

SRF Sport: Manuel Liniger, wie beurteilen Sie die Bundesliga-Karriere von Andy Schmid?

Er hat eine absolut bemerkenswerte Karriere hingelegt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er einen schweren Start gehabt hat. Wie er sich trotzdem durchgebissen hat und in der besten Liga der Welt zum für mich weltbesten Spielmacher geworden ist – das ist schlicht überragend!

Welche Eigenschaften waren hierzu nötig?

Verschiedene. Sicher zu Beginn, als der Trainer noch nicht so auf ihn gesetzt hat, Geduld und Durchhaltewillen. Danach – neben seinem riesigen Talent – extreme Arbeit und extremer Fokus. Ich kenne keinen anderen Spieler, der sich derart akribisch damit auseinander setzt, wie er das Spiel einer Mannschaft und das Team besser machen kann. Diese Eigenschaft haben nicht viele. Dem Erfolg des Teams hat er alles untergeordnet.

Manuel Liniger Box aufklappen Box zuklappen Legende: Manuel Liniger SRF-Handball-Experte SRF Der 40-jährige Winterthurer bestritt über 250 NLA-Spiele und stand zwischen 2005 und 2014 während total 6 Saisons in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Für die Schweizer Nati lief der Linksaussen mehr als 200 Mal auf – auch an der Seite von Andy Schmid. Seit rund zweieinhalb Jahren ist Liniger SRF-Handball-Experte.

Welchen Stellenwert hat Schmid für das Schweizer Handball?

Sein Stellenwert ist riesig. Weil er noch immer für die Schweizer Nationalmannschaft spielt, schauen so viele Buben und Mädchen hierzulande zu ihm auf. Seine Nati-Rückkehr hat sehr viel bewirkt. Mit ihm nahm die Schweiz an einer EM und einer WM teil. Das ist ein Riesen-Verdienst von ihm. Er wollte dem Schweizer Handball etwas zurückgeben. Für mich ist Andy aktuell das Schweizer Handball. Man muss kein Prophet sein, wenn man sagt, dass die Leistungen der Nati noch immer mit Andy stehen und fallen.

00:54 Video Kretzschmar: «Schmid ist so virtuos wie Messi» Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

In den letzten Jahren haben immer mehr Schweizer den Sprung in die Bundesliga gewagt. Ist das in einer gewissen Form auch Schmids Verdienst?

Ich denke schon. Als Andy zurück in die Nationalmannschaft kam, standen diverse Spieler an der Schwelle zum nächsten Karriereschritt. Sie alle haben an seinem Beispiel gesehen, was es dazu braucht und was es einem geben kann. Das war ohne Frage eine zusätzliche Motivation für die «jungen Burschen».

Nun kehrt Schmid in die Schweiz zurück. Ist Kriens-Luzern mit ihm als Spielmacher nächste Saison automatisch ein Titel-Kandidat?

(Lacht.) Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage ... Ich will es so ausdrücken: Kriens-Luzern bekommt mit ihm unglaubliche Qualität hinzu. Aber Handball bleibt ein Mannschaftssport. Kriens hat meiner Meinung nach allgemein ein gutes Kader zusammengestellt für die kommende Saison. Mit Andy hat das Team noch das gewisse Extra. Er wird seine Mitspieler – egal, ob jung oder alt – noch einmal besser machen. Wenn dies klappt, wird Kriens eine zusätzliche Mannschaft sein, die um den Titel mitspielen kann. Und das ist super für das Schweizer Handball.

Das Gespräch führte Reto Kägi.