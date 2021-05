Mit dem Viertelfinal-Aus von Wacker Thun gegen den HC Kriens Luzern sind bei den Berner Oberländern gleich zwei Epochen zu Ende gegangen. Zum einen wechselt Coach Martin Rubin nach 14 Jahren den Klub und trainiert ab der neuen Saison den BSV Bern Muri.

Meistertitel als grosse Highlights

«So richtig merke ich es erst, wenn es in Bern losgeht», so Rubin nach dem Viertelfinal-Aus. «Es war ein halbes Märchen, leider hat das i-Tüpfelchen gefehlt», so der Wacker-Coach.

Er freue sich sehr auf sein neues Engagement. Es sei Zeit geworden, den Wechsel zu vollziehen. Als Highlights in Rubins Laufbahn bei Wacker bezeichnet er die beiden Meistertitel 2013 und 2018. «Das kann mir niemand mehr nehmen.»

Zum anderen endete mit der Niederlage in der «Belle» bei Wacker eine weitere Ära – diejenige von Reto Friedli. Seit 2007 hatte der Kreisläufer für Wacker gespielt – nun zog er im Alter von 32 Jahren einen Schlussstrich unter seine Karriere.

«Es gibt nichts Schöneres, als mit so einer Mannschaft, so guten Menschen eine Karriere zu beenden», so Friedli. 422 Spiele in der höchsten Liga bestritt Friedli. Das Highlight war schnell gefunden: «Der Schweizer Meistertitel 2013, das war bis jetzt der schönste Tag in meinem Leben.»