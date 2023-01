Die Dänen bezwingen zum Abschluss der WM-Hauptrunde Ägypten und bleiben zum 25. Mal in Folge an einer WM unbesiegt.

Legende: Befinden sich auf historischer Mission Dänemarks Handballer. imago images/TT/Johan Nilsson

Titelverteidiger Dänemark hat sich an der Handball-WM in Polen und Schweden das letzte Viertelfinalticket gesichert. Zum Abschluss der Hauptrunde setzten sich die Skandinavier am Montagabend gegen die bereits qualifizierte Auswahl Ägyptens mit 30:25 (17:12) durch.

Damit blieb Dänemark im 25. WM-Spiel nacheinander ohne Niederlage und stellte den Rekord Frankreichs ein. Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen ist bei WM-Endrunden gar noch unbesiegt. Dank des Erfolgs zog der Titelfavorit am bis dahin verlustpunktfreien Afrikameister vorbei und sicherte sich den Gruppensieg in der Gruppe 4.

Dänemark befindet sich an der WM auf einer historischen Mission: Nach 2019 und 2021 könnte sich das Jacobsen-Team als erstes Land überhaupt das dritte Mal in Folge die Krone aufsetzen.

