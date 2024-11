Den beiden meistgenannten Titel-Favoriten Norwegen und Frankreich gelingt der Auftakt in die EM vorzüglich.

Legende: Nicht zu stoppen Die Norwegerin Henny Ella Reistad. Imago Images/NTB/Beate Oma Dahle

Die Handball-EM der Frauen in der Schweiz, Österreich und Ungarn ist lanciert. Am Donnerstag fanden die ersten 6 Partien statt, im Einsatz standen unter anderen auch die beiden Topfavoriten Norwegen und Frankreich. Die Skandinavierinnen, amtierende Olympiasiegerinnen und Europameisterinnen, bezwangen Slowenien in Innsbruck souverän mit 33:26. Im anderen Spiel der Gruppe E siegte Co-Gastgeber Österreich 37:24 gegen die Slowakei.

Co-Gastgeber siegen

Mit Frankreich glückte auch dem amtierenden Weltmeister der Turnierauftakt. Gegen Polen resultierte für den Favoriten in der Gruppe C in der Basler St. Jakobshalle ein diskussionsloses 35:22. Spanien entschied das iberische Duell mit Portugal mit 30:24 für sich.

Im ungarischen Debrecen, wo in der Gruppe A gespielt wird, jubelte Schweden über einen 28:18-Erfolg gegen Mazedonien. Ungarn sorgte mit einem 30:24-Sieg gegen die Türkei für einen gelungenen Start für den Co-Gastgeber.

Der dritte Co-Gastgeber ist am Freitag ein erstes Mal im Einsatz. Die Schweiz eröffnet ihr EM-Abenteuer gegen die Färoer Inseln. Die Partie gibt es ab 17:45 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.