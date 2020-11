Das ursprünglich am Mittwochabend angesetzte 1. Spiel in der Quali zur EM der Schweiz wird um einen Tag verschoben.

Schweizer Handballer spielen am Donnerstag in Dänemark

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft kann nach grossen Unsicherheiten doch noch in dieser Woche in die Qualifikation zur EM-Endrunde 2022 starten. Nachdem die Schweizer am Dienstag nicht nach Dänemark hatten reisen können, Link öffnet in einem neuen Fenster, steht jetzt fest: Das Auftaktspiel gegen Weltmeister Dänemark kann am Donnerstagabend um 20:00 Uhr in Aarhus durchgeführt werden. Die Partie gibt es live auf SRF info zu sehen.

Die Handball-Nati in dieser Woche live bei SRF Verfolgen Sie den Auftakt der Schweizer Handballer in die EM-Qualifikation wie folgt: Donnerstag, 19:50 Uhr: Live auf SRF info sowie in der Sport App Dänemark - Schweiz

Samstag, 18:20 Uhr: Live auf SRF zwei sowie in der Sport App Schweiz - Nordmazedonien

Die Winterthurer Nati-Spieler Roman Sidorowicz, Marvin Lier, Cédrie Tynowski, Michal Svajlen und Dennis Wipf hatten direkten Kontakt mit Adrian Brüngger, ihrem Trainer bei Pfadi. Brüngger war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb hatte sich die gesamte Schweizer Delegation am Dienstag einem zusätzlichen Corona-Test unterziehen müssen. Da alle Tests negativ ausgefallen sind, steht dem Duell mit Dänemark nichts mehr im Weg.

Legende: Dürfen doch in Dänemark antreten Die Schweizer Handballer. Freshfocus

Aussenseiter gegen Dänemark

Gegen den Weltmeister aus Dänemark geht die Mannschaft von Trainer Michael Suter als deutlicher Aussenseiter in die Partie. Dementsprechend sieht die Bilanz der Schweizer Handballer gegen die Handball-Grossmacht aus: In bislang 33 Partien hat die Schweiz 28 Niederlagen (bei 3 Siegen) kassiert.