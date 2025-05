Gutes Los für die Nati: Ab dem 27. November messen sich die Schweizerinnen an der Handball-WM in 's-Hertogenbosch mit Ungarn, Senegal und Iran.

Die Nati muss in den Niederlanden gegen Ungarn ran

Legende: Was gelingt bei der WM-Premiere? Die Handball-Nati mit Trainer Knut Ove Joa. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Frauen-Handball-Nati kennt ihre Gegner an der WM Ende dieses Jahres. Die Equipe von Knut Ove Joa trifft im niederländischen 's-Hertogenbosch auf Ungarn, Senegal und Iran. Damit geht das Schweizer Nationalteam bei seinem ersten Auftritt an einer Weltmeisterschaft den allergrössten Brocken vorerst aus dem Weg.

Zu favorisieren ist Ungarn, das bislang alle drei Direktduelle mit der Schweiz deutlich gewann. Gegen Senegal und Iran spielte die Nati noch nie, ist aber in der Favoritenrolle.

Slowakei keine Chance gelassen

Die Schweizerinnen hatten die Playoffs souverän überstanden. Im Gesamtskore behielt man gegen die Slowakei überraschend deutlich mit 68:46 die Oberhand. Nach der Teilnahme an der EM 2022 und der Heim-EM 2024 machte die Nati den nächsten Schritt.

Die WM findet vom 27. November bis 14. Dezember in den Niederlanden und Deutschland statt. Von den acht Vierergruppen ziehen jeweils die drei besten Teams in die Hauptrunde ein. Diese würden für die Schweiz in Rotterdam stattfinden.