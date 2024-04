An der Handball-EM 2024 (ab 28. November) der Frauen trifft die Co-Gastgeberin Schweiz auf Dänemark, Kroatien und die Färöer.

Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien. Österreich und Ungarn sind die weiteren Gastgeber.

Zum ersten Mal überhaupt wird im Frauen-Handball eine EM mit 24 Teams ausgetragen und zum ersten Mal findet diese in drei Ländern statt.

Das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen bekommt es an der EM vom 28. November bis 15. Dezember mit dem WM-Dritten Dänemark, dem EM-Dritten 2020 Kroatien und dem EM-Neuling von den Färöern zu tun. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien.

Die Schweiz, die in der Basler St. Jakobshalle spielen wird, war als Co-Gastgeberin in der Gruppe D gesetzt. Ebenfalls in Basel zur Austragung kommen die Spiele der Gruppe C mit Olympiasieger und Weltmeister Frankreich, Spanien, Portugal und Polen. Die weiteren Spielstätten sind Innsbruck und Wien in Österreich sowie Debrecen in Ungarn.

Die Sieger und Zweiten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Erstmals werden 24 Nationen an der Endrunde teilnehmen. Die Schweiz ist nach 2022 erst zum zweiten Mal dabei. Der Final steigt am 15. Dezember in Wien.