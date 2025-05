Legende: Wurde in die Gruppe D gelost Die Schweizer Handball-Nati. SRF

Die Schweiz trifft an der Handball-EM 2026 auf Slowenien, die Färöer und Montenegro.

Das Team von Coach Andy Schmid trägt seine Spiele beim Turnier in Dänemark, Schweden und Norwegen in Oslo aus.

Am letzten Wochenende hatten sich die Schweizer zum insgesamt 6. Mal für eine EM-Endrunde qualifiziert.

Die Schweizer Handball-Nati kennt ihre Gegner an der EM 2026. Bei der Auslosung im dänischen Herning wurde das Team von Andy Schmid mit Slowenien, den Färöern und Montenegro in die Gruppe D gelost. Dabei hätte es die Schweizer, die selbst aus dem 4. und nominell schwächsten Topf gezogen wurden, noch deutlich härter erwischen können.

Gegen die Färöer gewann die Nati alle 6 bisherigen Duelle – zuletzt allerdings 2009. Montenegro musste man sich im einzigen Duell 2021 knapp geschlagen geben und Gruppenkopf Slowenien dürfte ein harter Brocken werden (1 Sieg, 1 Unentschieden und 12 Niederlagen aus Schweizer Sicht).

Die Gruppen in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Gruppe A (Herning): Deutschland, Spanien, Österreich, Serbien Gruppe B (Herning): Dänemark, Portugal, Nordmazedonien, Rumänien Gruppe C (Oslo): Frankreich, Norwegen, Tschechien, Ukraine Gruppe D (Oslo): Slowenien, Färöer, Montenegro, Schweiz Gruppe E (Malmö): Schweden, Kroatien, Niederlande, Georgien Gruppe F (Kristianstad): Ungarn, Island, Polen, Italien

Der Modus

Bei den Titelkämpfen vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 treten die insgesamt 24 Mannschaften in der Vorrunde zunächst in 6 Vierer-Gruppen an. Die jeweils 2 besten Teams erreichen die Hauptrunde, in der es 2 Sechser-Gruppen gibt. Die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Hauptrunden-Gruppen erreichen dann den Halbfinal.