Die Handballerinnen des LC Brühl treffen im Playoff-Final – wie so oft in der Vergangenheit – auf die Spono Eagles.

Legende: Der nächste Titel? Kira Anna Zumstein und die Spono Eagles wollen das 3. Double der Klubgeschichte klarmachen. Freshfocus/Martin Meienberger

Im Playoff-Final um den Schweizer Meistertitel kommt es zum Kräftemessen zwischen Titelverteidiger LC Brühl und den Cupsiegerinnen der Spono Eagles. Es ist so etwas wie der Final-Klassiker im Frauen-Handball. Alleine in den letzten 18 Jahren kommt diese Affiche zum 9. Mal in einem Final zur Austragung.

Im Cup hatte Brühl gegen Spono das Nachsehen

Die Statistik spricht klar für die Ostschweizerinnen: Der Rekordmeister (in 55 NLA-Saisons gingen 33 Titel nach Brühl) triumphierte 6 Mal, die Luzernerinnen 2 Mal. Auch das letzte Final-Direktduell entschieden die Brühlerinnen 2023 für sich (3:0).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen So überträgt SRF den Playoff-Final der Handballerinnen: Mittwoch, 14.05., 18:10 Uhr: Spiel 1 , Brühl - Spono auf SRF zwei und im Web

, Brühl - Spono auf und Samstag, 17.05., 18:10 Uhr: Spiel 2 , Spono - Brühl auf SRF info und im Web

, Spono - Brühl auf und Mittwoch, 21.05., 18:10 Uhr: Spiel 3 , Brühl – Spono auf SRF zwei und im Web

, Brühl – Spono auf und Samstag, 24.05., 18:10 Uhr: Spiel 4 , Spono – Brühl im Web

, Spono – Brühl Mittwoch, 28.05., 18:10 Uhr: Spiel 5, Brühl – Spono auf SRF info und im Web

Doch 2025 präsentiert sich die Ausgangslage offen wie selten. Die Finalrunde schlossen die Teams punktgleich auf den Plätzen 1 (Brühl) und 2 (Spono) ab. In der Meisterschaft entschieden die beiden Equipen je 2 Direktvergleiche für sich. Das 5. Duell ging an die Innerschweizerinnen: Anfang Jahr warf Spono auf dem Weg zum Cupsieg Brühl im Viertelfinal raus.

Das 1. Spiel der Best-of-5-Serie steigt am Mittwochabend in der Kreuzbleiche-Halle in St. Gallen.