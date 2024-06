Legende: Krönung einer herausragender Saison Manuel Zehnder wird mit dem Preis für den besten Torschützen ausgezeichnet. Wenige Tage später erhält er auch die Ehrung als bester Schweizer Handballer. Christian Heilwagen

«Swiss Player 2024»: Manuel Zehnder ist für eine herausragende Saison in der Bundesliga samt Titel des Torschützenkönigs in der besten Liga der Welt belohnt worden. Für den Aufsteiger ThSV Eisenach, an den er für ein Jahr von Erlangen ausgeliehen wurde, erzielte er in 34 Spielen 277 Tore.

Bei den Frauen ging der Award – ebenfalls erstmals – an Tabea Schmid. Letztes Jahr sicherte sie sich den Titel als MVP der nationalen Liga, nun siegte sie nach ihrem Wechsel vom LC Brühl nach Kopenhagen in der höchsten Kategorie.

00:25 Video Archiv: Zehnder äussert sich zum Torschützenkönig-Titel Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Special Award an Schmid

Marin Sipic vom HC Kriens-Luzern und Laurentia Wolff vom LC Brühl wurden von der Fachjury zu den wertvollsten Akteuren (MVP) der nationalen Ligen erkoren. Insgesamt wurden 14 Auszeichnungen vergeben. Der Special-Award ging an Andy Schmid. Der Schweizer Nationaltrainer wurde für seine einmaligen Verdienste als Spieler für den Schweizer Handball und 1094 Tore für die Nationalmannschaft geehrt.