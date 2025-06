Legende: Lässt sich in der Magdeburger Innenstadt feiern Nikola Portner. Imago Images/Christian Schroedter

Nikola Portner ist nach dem 32:26-Sieg im Final der Champions League gegen die Füchse Berlin ein gefragter Mann, gibt in mehreren Sprachen geduldig Auskunft. Als er gegenüber einem deutschen Journalisten bejaht, dass es ihm wichtig ist, nun wie sein Vater dreimal in der Champions League (zuvor Europacup der Landesmeister) gewonnen zu haben, wird er von den Gefühlen übermannt, nachdem er nach oben in Richtung Himmel geschaut hat.

Zlatko Portner, einer der grössten jugoslawischen Handballer seiner Zeit, starb 2020 unerwartet im Alter von erst 58 Jahren an einem Herzinfarkt. Portner bricht das Interview ab und macht sich auf den Weg in Richtung Garderobe. Als er Kindern danach Autogramme verteilt, ist er wieder gefasst und nimmt sich Zeit, um mit Keystone-SDA zu sprechen.

Erfolg noch nicht realisiert

Er habe zu einer Zeit mit Handball begonnen, in welcher der Schweiz in dieser Sportart noch wenig Beachtung geschenkt worden sei, sagt Portner. «Nun darf ich mich dreifacher Champions-League-Sieger nennen. Ich werde das wohl erst realisieren, wenn ich in Bern in jenem Umfeld bin, in dem ich aufwuchs.»

Portner galt schon früh als grosses Talent. Sein Debüt im Schweizer Nationalteam gab er am 2. November 2011 kurz vor seinem 18. Geburtstag. Mit 22 Jahren wagte er den Sprung ins Ausland. Er schloss sich dem französischen Verein Montpellier an, mit dem er 2018 zum ersten Mal in der Königsklasse triumphierte. 2020 wechselte er zu Chambéry und wurde in der zweiten Saison zum besten Torhüter der französischen Liga gekürt.

Den Schwierigkeiten getrotzt

In der Folge schloss er sich Magdeburg an. Dort stiess er auch auf Skepsis. Nun gewann er mit den Ostdeutschen zum zweiten Mal nach 2023 die Champions League. Vor einem Jahr holte Magdeburg das nationale Double. Allerdings fehlte Portner in der entscheidenden Phase. Er wurde am 11. April 2024 von der Bundesliga nach einem positiven Dopingtest (Methamphetamine) suspendiert, musste gar eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen.

Ende Juni des vergangenen Jahres wurde er vom Präsidium der Bundesliga freigesprochen. Jedoch ist der Fall noch nicht abgeschlossen, da die Nationale Anti-Doping Agentur Deutschlands den Internationalen Sportgerichtshof TAS angerufen hat. Portner will sich dazu nicht äussern.

Zehnder mit Genesungsprozess zufrieden

Mit Manuel Zehnder durfte ein zweiter Schweizer in Köln die Goldmedaille in Empfang nehmen. Allerdings erholt sich der Spielmacher von einem Anfang Januar am Yellow Cup erlittenen Kreuzbandriss, weshalb er zum Zuschauen verdammt war.

Seine Nerven wurden vor allem im Halbfinal gegen den FC Barcelona arg strapaziert, als Magdeburgs Siegtreffer zum 31:30 nach einer vorangegangenen Parade von Portner mit der Schlusssirene fiel. Es sei schlimmer, als wenn man spiele, schildert er seine Rolle als Zuschauer und ergänzt: «Die Mannschaft weiss, wie man mit Druck umgeht.»

Mit dem Genesungsprozess ist Zehnder zufrieden. Er joggt schon wieder und absolviert leichte Sprünge. «Bis jetzt läuft alles super.» Auf die Frage nach dem optimalen Verlauf antwortet er: «Den gibt es bei dieser Verletzung nicht.» Deshalb nimmt er es, wie es kommt und nutzt er die Zeit, um körperlich zuzulegen. Zudem arbeitet er seit der Verletzung mit einer Sportpsychologin zusammen.