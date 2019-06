Nicht der amtierende Weltmeister (Dänemark), nicht der Rekord-Weltmeister (Frankreich), nicht der amtierende Europameister (Spanien), aber der EM-2. von 2018 wird der Schweiz bei ihrer ersten Endrunden-Teilnahme seit 2006 das Leben schwer machen: Schweden.

Neben den Gastgebern aus Skandinavien misst sich das Team von Michael Suter an der EM 2020 in der Gruppe F mit Slowenien und Polen. «Eine pickelharte Gruppe», meint der Nationaltrainer.

Das sagt Suter im Detail zu den Gegnern:

Schweden : «Ein Top-Team. Das wird sehr schwer. Wir spielen aber gerne gegen Teams, die ihren eigenen Anhang im Rücken haben.»

: «Ein Top-Team. Das wird sehr schwer. Wir spielen aber gerne gegen Teams, die ihren eigenen Anhang im Rücken haben.» Slowenien : «Ein unangenehmer Gegner. Die Mannschaft ist sehr emotional und technisch versiert.»

: «Ein unangenehmer Gegner. Die Mannschaft ist sehr emotional und technisch versiert.» Polen: «Die Auswahl ist etwas im Umbruch, hat aber dennoch viele starke Spieler. Im Januar werden sie schon wieder robuster sein als jetzt.»

Auf ein konkretes Ziel will sich Suter nicht festlegen. Ein Vorstoss in die Hauptrunde wäre indes eine Überraschung. «Wir wollen unseren Gegnern das Leben so schwer wie möglich machen», so der 43-Jährige.

