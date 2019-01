Deutschland kann das Handball-Märchen von 2007 nicht wiederholen. Vor 12 Jahren wurde das DHB-Team Weltmeister im eigenen Land. Diesmal war im WM-Halbfinal Schluss.

Gegen eine starke norwegische Mannschaft um Superstar Sander Sagosen lag Deutschland von Beginn an im Hintertreffen und musste sich am Ende mit 25:31 geschlagen geben. Im Final treffen die Norweger am Sonntag in einem skandinavischen Duell auf Dänemark.

Frankreich verpasst Triple

Der Co-Gastgeber erteilte Frankreich in Hamburg eine Lektion und siegte 38:30. Dänemarks Superstar Mikkel Hansen gelangen dabei 12 Treffer.

Nach einem Offensivfeuerwerk der Skandinavier hatte es bereits zur Halbzeit 21:15 gestanden. Diesen Vorsprung konnte Dänemark trotz kurzem Durchhänger im 2. Abschnitt gar noch ausbauen. Frankreich hätte mit dem 3. WM-Titelgewinn in Serie Geschichte schreiben können, gelang dies doch bei den Männern im Handball noch keinem Team.

