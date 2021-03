Nur einen Sieg der Handball-Nati der Frauen brauchte es, um die Qualifikation für die WM-Playoffs zu sichern. Gegen die Auswahl der Färöer Inseln gewannen die Schweizerinnen in Minsk 26:18. Da am Freitag auch die Weissrussinnen die Färingerinnen besiegten, dürfen beide Siegerteams an den WM-Playoffs teilnehmen.

Kündig mit 11 Treffern

Massgebenden Anteil am Sieg hatte Kerstin Kündig, die 11 Tore erzielte. Bereits der Start war den Schweizerinnen geglückt. Schnell gingen sie mit 3:1 in Führung und konnten den Vorsprung immer halten. Die Spielerinnen von den Färöer Inseln verzeichneten zu keinem Zeitpunkt eine Führung.

Legende: Beim Nati-Debüt Alessia Riner (rechts). SRF

In der 2. Hälfte erhöhte die Schweiz das Niveau noch einmal, die Färingerinnen konnten endgültig nicht mehr mithalten. Von der 41. bis in die 46. Minute erzielte das Team von Trainer Martin Albertsen 4 Treffer am Stück zum 20:14, was vorentscheidend sein sollte.