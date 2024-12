Die Schweizer Handballerinnen treffen auf dem Weg an die WM 2025 auf die Slowakei und damit auf einen machbaren Gegner.

Gutes Los für Schweizerinnen in WM-Playoffs

Legende: Ein Duell von der WM entfernt Daphne Gautschi und ihre Teamkolleginnen. IMAGO/Orange Pictures

Anlässlich der EM in Wien wurden die Playoffs für die WM 2025 ausgelost. Die Schweiz hat mit der Slowakei ein machbares Los erhalten. Die Schweizerinnen wurden nach ihrem erstmaligen Vorstoss in die Hauptrunde aus dem Topf 1 gezogen.

Die Slowakinnen haben die EM nach drei deutlichen Niederlagen in der Vorrunde auf dem 24. und letzten Platz abgeschlossen. Im Gegensatz zur Schweiz haben die Mitteleuropäerinnen aber schon zweimal an einer WM teilgenommen, zuletzt vor drei Jahren.

Playoffs im April

Die letzten elf WM-Tickets für europäische Teilnehmer werden in Hin- und Rückspielen am 9./10. und 12./13. April ermittelt. Die nächste Frauen-WM findet vom 27. November bis 14. Dezember 2025 in Deutschland und den Niederlanden statt.