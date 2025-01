Der Yellow Cup, der mit einem negativen Paukenschlag und der schlimmen Verletzung von Manuel Zehnder begonnen hatte, fand am Sonntag ein Ende – und nur 2 Tage später ging es für die Schweizer Handball-Nati weiter.

Am Dienstag lud Trainer Andy Schmid zum Zusammenzug in Stans (Nidwalden). Das sechstägige Vorbereitungs-Camp für die anstehende WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen dauert bis nächsten Montag – dann fliegt die Nati in ihr WM-Lager in Silkeborg (DEN).

So sieht der WM-Spielplan aus

In Herning, 30 Minuten entfernt vom Stützpunkt in Silkeborg, trägt die Schweiz ihre drei Vorrunden-Spiele aus:

Mittwoch, 15. Januar: Tschechien – Schweiz

Freitag, 17. Januar: Schweiz – Deutschland

Sonntag, 19. Januar: Polen – Schweiz

Alle Partien der Handball-WM mit Schweizer Beteiligung zeigen wir live bei SRF.

Die Stimmen der Haupt-Akteure

Trainer Andy Schmid : «Wir holen uns hier in Stans den letzten Feinschliff und arbeiten an den Details. Die Müdigkeit ist noch etwas vorhanden nach dem intensiven Wochenende. Wir haben aber den Schock über den Ausfall von Manuel Zehnder verdaut.»

: «Wir holen uns hier in Stans den letzten Feinschliff und arbeiten an den Details. Die Müdigkeit ist noch etwas vorhanden nach dem intensiven Wochenende. Wir haben aber den Schock über den Ausfall von Manuel Zehnder verdaut.» Rückraum-Spieler Lenny Rubin : «Der Ausfall von Manuel war ein grosser Rückschlag. Wir haben es als Mannschaft thematisiert und verarbeitet. Wir müssen probieren, ihn zu kompensieren – ich bin überzeugt, dass das möglich ist.»

: «Der Ausfall von Manuel war ein grosser Rückschlag. Wir haben es als Mannschaft thematisiert und verarbeitet. Wir müssen probieren, ihn zu kompensieren – ich bin überzeugt, dass das möglich ist.» Goalie Nikola Portner : «Wir haben eine extrem schwierige Gruppe. Aber ich kann es kaum erwarten, zu beweisen, dass wir bestehen können. Wir müssen uns voll fokussieren und konstant spielen.»

: «Wir haben eine extrem schwierige Gruppe. Aber ich kann es kaum erwarten, zu beweisen, dass wir bestehen können. Wir müssen uns voll fokussieren und konstant spielen.» Rückraum-Spieler Felix Aellen : «Ich habe jetzt eine andere Rolle, als ich erwartet habe. Ich habe mehr Verantwortung und mehr Kontrolle über das Spiel. Das Vertrauen der Mannschaft ist da, das macht es einfacher, diesen Job zu übernehmen.»

