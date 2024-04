Reise für die Füchse: Kadetten scheitern in Berlin

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kein leichtes Spiel Mehdi Ben Romdhane wird hart bedrängt. IMAGO Images/eu-images

Die Kadetten Schaffhausen verlieren das 1/8-Final-Rückspiel in der European League gegen die Füchse Berlin klar mit 28:34.

Anders als im Hinspiel sind die Munotstädter in der Fremde von Anfang an auf verlorenem Posten.

Bereits das Hinspiel vor einer Woche war mit 4 Treffern Differenz an das deutsche Spitzenteam gegangen. Damit scheiden die Kadetten deutlich aus.

Dass mit Füchsen nicht zu spassen ist, mussten die Kadetten Schaffhausen schnell einsehen. Nachdem das 1/8-Final-Hinspiel in der European League über weite Strecken eine umkämpfte Sache gewesen war, stellte das Team aus Berlin in der heimischen Max-Schmeling-Halle früh die Weichen.

Nach dem ersten Schaffhauser Treffer durch Mehdi Ben Romdhane nach knapp 5 Minuten erhöhte das deutsche Spitzenteam auf 6:1 und schaute nicht mehr zurück. Angeführt von einem starken Duo Nils Lichtlein (7 Tore)/Mathias Gidsel (7) und mit einem überragenden Dejan Milosavljevic im Tor (33 % Abwehrquote) stellte das Heimteam bis zur Pause auf 18:11. Nach dem 32:28-Erfolg im Hinspiel war die Begegnung damit vorentschieden.

Viele Fehler, keine Chance

Schaffhausen versuchte zwar dagegenzuhalten, muss sich aber vorwerfen lassen, zu viele Fehlschüsse produziert zu haben. Während beim Leader der deutschen Bundesliga vor der Pause 55 % der Angriffe von Erfolg gekrönt waren, waren es beim Schweizer Vertreter nur gerade 28 %. In der 2. Halbzeit nahm das Heimteam den Fuss vom Gas, ohne dass es noch einmal brenzlig werden würde. Näher als bis auf 3 Tore kam Schaffhausen nie mehr heran. Am Ende hiess es 28:34.

Damit endet das internationale Abenteuer für die Kadetten (fast) gleich wie im Vorjahr. Auch damals war man in der European League am späteren Titelträger gescheitert. 2022/23 jedoch eine Runde später, zudem hatte man damals das Hinspiel noch siegreich gestalten können. Auch 2021/22 schied man erst in der Runde der letzten 8 aus.

In der Liga hat Schaffhausen noch die Chance auf den Meistertitel. Im Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun heisst es in der Serie 1:0. Zudem trifft man im Cup-Final Ende April auf den RTV Basel. Den Füchsen Berlin winkt das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und European League.