Wie bereits an den Europameisterschaften im Januar bekommen es die Schweizer Handballer auch in der Qualifikation für die EM 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden mit Deutschland zu tun. Daneben trifft die Equipe von Andy Schmid auf Österreich und die Türkei.

Gegen den späteren Halbfinalisten aus Deutschland musste sich die Schweiz im Eröffnungsspiel gleich mit 14:27 geschlagen geben. Auch Österreich wusste an der EM positiv zu überraschen und spielte sich in die Top 8. Das letzte Spiel gegen die Schweiz gewannen die ÖHB-Athleten letztes Jahr mit 32:27. Gegen die Türkei, die aus Topf 4 in die Gruppe 7 gelost wurde, werden die Schweizer derweil als Favoriten in die Partie gehen.

Der Modus

Für die Endrunde qualifizieren sich die ersten beiden Teams der Gruppe definitiv. Ausserdem reisen aus den 8 Gruppen die 4 besten 3. ebenfalls an die EM. Dabei werden allerdings nur die Resultate gegen die beiden qualifizierten Teams aus der Gruppe berücksichtigt. Die Qualifikation beginnt am 6. November und wird nächstes Jahr am 11. Mai beschlossen.