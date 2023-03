EM-Quali in Schaffhausen

Die Schweiz bezieht in der Qualifikation für die Handball-EM (10. bis 28. Januar 2024 in Deutschland) die erste Niederlage.

Das Team von Trainer Michael Suter unterliegt Ungarn in Schaffhausen mit 32:37 (19:21).

Am Sonntag kommt es in Tatabanya (HUN) zur Reprise.

Es war für die Schweizer nach zwei Siegen die erste Niederlage in dieser Kampagne. Überzeugten die Einheimischen vor 2073 Zuschauern in der ersten Halbzeit in der Offensive, passte nach der Pause im Angriff nicht mehr viel zusammen. Aus den ersten sechs Möglichkeiten resultierte kein Treffer, sodass die Ungarn von 21:19 auf 24:19 (33.) davonzogen.

Immerhin hielt Torhüter Nikola Portner die Schweizer danach mit drei Paraden in Serie einigermassen im Spiel. Näher als bis auf drei Tore kam das Heimteam gegen die abgezockten Osteuropäer aber nicht mehr heran. Bester Werfer der Einheimischen war mit acht Treffern Lenny Rubin. Andy Schmid, der ab 2024 Suter als Nationaltrainer ablöst, erzielte sieben Tore.

Defensive überzeugt nicht

Dass die Schweizer zur Pause mit zwei Treffern hinten gelegen hatten, war ärgerlich. Vorne top, hinten Flop, lautete das Fazit der ersten Hälfte. Dank 17 Toren in den ersten 24 Angriffen führten die Gastgeber in der 24. Minute 17:14. Ein Problem der ersten 30 Minuten waren die Leistungen der Torhüter: Portner und Leonardo Grazioli, der von der 22. bis zur 28. Minute spielte, verzeichneten bloss je eine Parade.

Nach der Pause waren es dann deren neun – fünf von Portner, vier von Grazioli. Umso mehr schade war, dass es dann in der Offensive haperte. Am Sonntag erhalten die Schweizer in Tatabanya die Chance zur Revanche.